「BETTY’S BLUE」×「SKINNYDIP LONDON」が初コラボ！ エイミーちゃんの“フェイス型ポーチ”など登場
イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」は、11月15日（土）〜11月26日（水）の期間、「BETTY’S BLUE」と初コラボしたアイテムを、東京・ラフォーレ原宿で開催するポップアップストアで先行発売する。
【写真】懐かしかわいい〜！ 注目商品の「フェイス型ポーチ」も
■ホログラムやグリッターを使用
今回発売されるのは、「BETTY’S BLUE」で当時使われていたショッパーのアートやくまの“エイミーちゃん”をピックアップし、「SKINNYDIP LONDON」らしいキュートでポップなムードでデザインしたコレクション。
注目商品は、ぬいぐるみのようにやわらかい素材を使ったエイミーちゃんのフェイス型の「ポーチ」。便利なマチありのポーチのため、モバイルアクセサリーだけでなく、ちょっとした小物入れやコスメポーチとしても使える。
また、スマホグッズがそろい、「iPhone用ケース」や「ビーズフォンストラップ」、「フォンリング」などが登場。いずれも、ホログラムやグリッターでキラキラなデザインを施した、遊び心あふれる仕上がりとなっている。
なお、「SKINNYDIP LONDON ポップアップストア in ラフォーレ原宿」は、ラフォーレ原宿2階で開催。11月15日（土）11時00分〜15時00分と11月16日（日）11時00分〜15時00分は、LivePocketによる時間帯ごとの事前予約制（先着順）となる。
