ことしは戦後80年の節目の年です。



長門市できょう（7日）仙崎への引き揚げを経験した人が自身の体験談を語りました。



長門市で行われた戦争・引揚体験を語る会。



高見幸雄さん85歳は、6歳のときに母と姉の3人で釜山から仙崎に引き揚げてきました。



（高見幸雄さん）

「とにかく日本に帰られるんだということで」「『日本海見えたぞ』という声で船底のみんなが（船の）甲板に上がった風景は いまでも記憶に残っている」





引き揚げ地の1つ＝仙崎港へは、終戦からおよそ1年間で、41万人余りが引き揚げてきたとされています。当時、行き先がわからないまま満員の船に乗り込んだという高見さん不安な日々を過ごしつつも仙崎港に着くと、地元の人たちに救われたと振り返ります。（ 高見幸雄さん）「命からがら疲れ果てて帰ってきた引き揚げ者のために」「宿のことから食べることから切符の手配まで（今があるのは）ものすごくおもてなしをしてもらった」このほか、大津陸軍少年飛行兵学校で訓練を受けた市内に住む96歳の男性も、「爆撃機＝B29が毎週のように飛んでいて怖かった」と当時を振り返りました。長門市は、戦後80年を機に、戦争体験者による語る会を毎月行っていて、次回は来月10日の予定です。