１年でのＪ１復帰を逃した北海道コンサドーレ札幌は、７日(金)、空席となっていたゼネラルマネージャーにクラブＯＢの河合竜二氏が来月12日付で就任することを発表。同日、就任会見が開かれた。



■河合竜二 新ＧＭ

「先月中旬に社長からGM就任の打診があり、プロ生活２２年の経験をサッカー界、このクラブに還元したい力になりたいという気持ちが強く、受けさせてもらった。

まちのミライ（クラブ関連会社）の社長と言う立場だったので関係者に対しては心苦しく思いますが、ご理解いただきたい。現役時代に闘将というあだ名がついている、熱い気持ちでクラブのために尽力したい」





「石水社長から電話をいただいた時に、いよいよ来たかと言う気持ちだった。僕はこのクラブに成長をさせてもらった。恩を返す絶好の機会だし、僕以外に適任者はいないと思っている」（GMとして取り組みたいこと）「１つは、フットボールフィロソフィーの徹底。『走る、戦う、規律を守る。その笑顔のために。』走る闘うはフットボールをするうえで最低限のこと、そのうえで戦術や個人の特徴を生かしていけばもっと良くなるはず。選手たちとコミュニケーションを取りながら、１００％フィロソフィーを体現できるように導いていきたい。２つめは、地域に愛されるクラブづくりをしていきたい。これまでも社会貢献、地域貢献をしてきたが、今のクラブの現状を考えると、より多くの方に応援してもらうことが必要。そういったクラブにしていかないと、未来はない。そのためには選手の力は重要で、子どもたちに夢希望を与える活動をしていきたい。選手の人間力向上も大事だと思っている」

（来季の展望は）

「特殊なシーズン。まずハーフシーズンはクラブの基盤を作っていく、重要なシーズン。ここでは、結果ではなく内容やチームの成熟が最優先。そして26-27シーズンにJ1昇格、ここは短期的な目標としてマストで考えている」



（選手育成について）

「このクラブからビッグクラブにいった選手や、キャプテンとして活躍している選手もいる。そういった意味ではコンサドーレが彼らの財産になったと思う。ステップアップでもいい、まずは若い選手を活躍させたい。今の若い選手はまだ甘い。その辺のプロ意識の向上を、強制ではなく導いていきたい」



（強化費の少ないチームが上位にいることについて）

「非常に耳が痛い質問。首位の水戸を見ていただくとわかると思うが、規律を守るということでは素晴らしいサッカーをしている。そこを基準にして＋α攻撃的な部分や守備では自らアクションして奪いに行くサッカーをしたい。他チームをリスペクトした上で、見習うべき点は沢山ある。練習から、走る、闘う、規律を守るを徹底すれば、我々の選手なら必ず結果が出るはず」



（練習について）

「練習に毎回行けていたわけではないので口を出すのは控えていたが、練習の質は本当に大事。去年のシーズンオフのキャンプに行ったが、パスサッカーをやっていく中で、そのパスは試合で通らないだろと、要求してる足と違うよね、浮いてるじゃん、と突き詰めれば山ほどある。こういった質の部分は緩い。ここを徹底させていく。ただ、選手に頭ごなしにいっても頭にくる。僕も選手だったので、アプローチの仕方は考えながら、練習の質をあげていきたい」



（石水社長へ）

「石水社長の想いや覚悟は間近でみていた。そういった想いを無駄にはしたくないし、手助けしたい。そんな思いで引き受けた。このクラブを日本一魅力あふれるクラブにしたい。石水社長と一緒に絶対このクラブを大きくしたい、変えていきたい」

「北海道唯一のプロフットボールクラブ。この順位にいるのは僕自身も納得がいかないし、サポーターの期待を裏切る形になっている。一刻も早く信頼を取り戻したい、愛されるクラブになりたい。地に足をつけて一歩ずつ大きくなるように精進していく」

■石水創社長

「この１年はGMがいなかった。改めて今回の順位やチーム編成を考えた時、やはりGM職はクラブに必要と再認識をした。この１年を通して、誰がGMとしてふさわしいのか、クラブへの愛や覚悟や経験値のような熱量を見定めるのに必要な時間だった。それが竜二さんしかないという決断になった」

「１つは、2011年からコンサドーレのために戦う姿勢は、クラブフィロソフィーにマッチしている人材。２つめは、人格者であること。誰もが納得する、竜二さんなら大丈夫、ついて行こうと。そう思わせてくれる人格者である。最後は、覚悟。電話でお願いした際に「待っていました、クラブのために全力尽くす」と言ってくれた。そこに覚悟を感じた」

「ことし１年ふがいない試合が続く中で、どんな状況でもサポーターはあきらめずに応援してくれた。必ず経営と強化の両輪を回して、愛されるクラブにしていきたい」



今季のリーグは残り３試合。まずは、あすホーム・プレミストドームで大分トリニータ戦を迎える（午後２時キックオフ）。

来季を見据え、『走る、闘う、規律を守る』というクラブフィロソフィーを体現するゲームを見せることができるか。