バスケットボールB2鹿児島レブナイズの最新情報を伝える「FRIDAY REBNISE」です。西地区3位のレブナイズは8日からホームで東地区6位の山形と対戦します。選手に意気込みを聞きました。



バスケットボール、B2鹿児島レブナイズ。前節、アウェーで静岡と対戦し、1勝1敗で西地区3位に浮上しました。今シーズン加入した遠藤選手は前節が初出場でした。





(遠藤 善選手 )「ももの裏のハムストリングの肉離れをしていたので、治療に時間がかかった。シュートの感覚はいまいい感じなので引き続き継続していければいい」11月5日に27歳の誕生日を迎え、カレロヘッドコーチが遠藤選手にインタビューする場面も。(カレロHC)「前節の最初の試合はどんな気持ちで戦った？」(遠藤)「とりあえず再発しないようにということだけ気を付けて頑張りました」次の相手は東地区6位の山形。1試合、平均二桁得点と得点力でチームに貢献する多田選手は勝利を届けたいと意気込みます。(多田 武史選手）「もっと勝てた試合が多い。10試合ぐらいは勝てたと思うので、そこはこれからの課題として取り組みながらチームとしては成長していっていると思う。いつも熱い応援をしてくださっているので勝ちを届けられるように頑張ります」レブナイズは、8日からサンアリーナせんだいで東地区6位の山形と対戦します。