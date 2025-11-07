救助隊を目指す消防士たちの訓練が行われました。その時間、なんと24時間です。





6日夜、建物が倒壊したという想定で救助にあたる消防士たち。県消防学校で6日～7日にかけ行われた訓練です。その時間は24時間。過酷な訓練です。訓練に参加したのは、県内各地の消防署に勤務する救助隊員を目指す消防士42人です。



■指導する救助隊員

「消防職員＝助けてくれるところしか思わない。助けてくださいと手を差し伸べてるのであれば、その人をすぐ助けられる技術を知識を身につけてほしい」





震度7の地震により土砂崩れや建物の倒壊が発生したとの想定で救助にあたります。必死に土砂をかきわけ、埋められた人形を救出しました。



訓練は陽が沈んだ夜も。辺りは暗く救助が困難な状況の中、緊迫した訓練が続きました。



■県消防学校 教務課・小川貴也教務参事

「大規模災害になると非常に過酷な現場ですので、己の限界を超えて気持ちやメンタルを向上させてほしい」



24時間に及ぶ過酷な訓練を終えた消防士たち。今後も鍛錬を重ねます。





■山鹿市消防本部・尾形謙太さん

「私たちが最後の砦。どんな場面にも対応できる状態になっていきたい」

