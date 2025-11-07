フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は７日、同社及びフジテレビ取締役の安田美智代氏が同日付で辞任したことを発表した。安田氏は３月にフジテレビの取締役に就任したばかりだった。「一部不適切な経費精算の疑義が認められたため」で、会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認されたという。同日、都内の同局で清水賢治社長が会見を行い経緯を説明した。

清水社長は「私がこの事案を確知したのは９月の中旬。そしてその報告を受けてすぐ調査を開始しました」と説明。「最初は疑惑が真実でなければ良いと思ってましたが残念ながら調査の結果、このような事態となったわけです」とした。

不正件数については「２０２０年から５年で約６０件」とし、総額は会食と物品合わせて「約１００万円となります」と明かした。また「物品購入は主に手土産として申請されたものでした」とし、フジテレビの取締役に就任した３月以降も「何件かありました」と明かした。

清水社長は「極めてその点は残念だと思っております」と述べた。