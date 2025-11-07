昨年８月から芸能活動を休止していたタレント・フワちゃんが７日に自身のインスタグラムを更新し、女子プロレス団体・スターダムに入団したことを発表した。１２月２９日に両国国技館で“再デビュー”すると報告。また「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と謝罪し、１年３か月ぶりに活動再開すると伝えた。

「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！」と書き出し、「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と謝罪した。そして「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告。１２月２９日に両国国技館で“再デビュー”すると明かし「この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と意気込んだ。

フワちゃんは昨年、お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、同年８月１１日に芸能活動休止を報告した。プロレスは今回が“再デビュー”で、２０２２年１０月にスターダムの大会でプロレスデビューを果たしている。

【全文】

皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！

昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。

この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。

本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！

12月29日、両国国技館

この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！

成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！