¥Õ¥¸À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡¢¼èÄùÌò¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ·ÐÈñÀº»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë²ñ¿©Àè¡¢¿Í¿ô¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×£µÇ¯´Ö¤Ç£¶£°·ï£±£°£°Ëü±ß
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢£È£Ä¤ÎÀ¶¿å¸¼£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬£·Æü¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÎ¾¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¤·¤¿°ÂÅÄÈþÃÒÂå»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï£¹·îÃæ½Ü¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖºÇ½é¤Ïµ¿ÏÇ¤¬¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë²ñ¿©Àè¡¢¿Í¿ô¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£µÇ¯´Ö¤ÇÌó£¶£°·ï¡¢¶â³Û¤È¤·¤Æ¤ÏÌó£±£°£°Ëü±ß¡£¡ÊÊªÉÊ¹ØÆþ¤Ï¡Ë¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ»á¤ÏÌò°÷ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¤·¤¿£³·î¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÄËº¨¤Î»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ÂÅÄ»á¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£±¿Í¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¤ËÄê°÷¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õÊä½¼¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¼Ç¤¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤¬¡¢À¶¿å¼ÒÄ¹¤ÏÌ±ÊüÏ¢Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë²ñ¼Ò¤Î¤â¤Î¤¬¤¦¤±¤È¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÅÏÃÅù¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£°ÂÅÄ»á¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»ö¹ðÁÊ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Îº£¸å¤Î¶¨ÎÏ»ÑÀª¡¢ÊÛºÑ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È£¹·îÃæ½Ü¡¢°ÂÅÄ»á¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ÐÈñÀº»»¤Îµ¿µÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢£È£Ä¼Ò³°¼èÄùÌò¤ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤âÆþ¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢²ñ¿©ÈñÍÑ¡¢ÊªÉÊ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë·ÐÈñÀº»»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°ÂÅÄ»á¤â»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢ÊÖ¶â¤Î°Õ¸þ¤È¼èÄùÌò¤Î¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢£È£Ä¤Ï°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Á´¼èÄùÌò¤Ë·ÐÈñ»ÈÍÑ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡ÖÅö¼Ò¤ª¤è¤Ó£Æ£Í£È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÀ¸¡¦²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ÐÈñÀº»»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤«¤«¤ë»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£