名古屋市などの現役教師が、児童を盗撮した画像をSNSグループで共有していた事件で、“7人目”の教師が逮捕されました。教師たちは、SNSで「ロリ川柳」の投稿など繰り返すなど、信じがたい行動をしていました。

■最後の7人目を逮捕…被害者はのべ35人以上に





7日朝、愛知県警港署から送検された、岡山県備前市立の小学校教師・甲斐海月容疑者(27)。自分の性欲を満たすため、女児が着替えをする動画1点を所持した疑いが持たれています。

これまでに、名古屋市立の小学校教師ら6人が逮捕さていたこの事件。警察は7人目となる甲斐容疑者の逮捕で、SNSグループで犯行に及んだ全員を逮捕したと発表しました。

一連の事件で、盗撮の被害に遭った少女はのべ35人以上。名古屋・神奈川・東京・岡山・北海道と、全国各地の教師たちを結び付けものが「グループチャット」でした。

■SNSで「ロリ川柳」も…考えられないやり取りが





既に裁判が始まっている、名古屋市の元小学校教師・森山勇二被告(42)。

一連の事件の発端は、森山被告が開設したSNSアカウントで、「ロリ川柳」と称し、このような投稿を繰り返していたといいます。



＜森山被告の投稿＞

「小学生 ただいるだけで 美しい」



ここでのやりとりで、教師だと分かった甲斐容疑者ら2人を森山被告が誘い、教師のアカウントを作成。その後、4人がメンバーに追加され、あわせて7人の“教師グループ”が誕生。

そして去年8月に、さらに秘匿性の高いアプリへと切り替えました。その際、森山被告は…。



＜森山被告＞

「これで自分が信用している教員メンバーは全員です。職業が職業だけに、絶対に表ではできない話ばかりですが、この場でいろいろ話せたらと思います」



それぞれが盗撮動画などを共有した際には、こんなやりとりも…。



＜グループでのやりとり＞

「ロリコン教師で集まれるのはうれしいです」

「捕まらないようにしましょうね」



皮肉にも、全員が捕まる結末となりました。

■一部の動画残していた甲斐容疑者「お宝みたいなものなので…」





最後の逮捕者となった甲斐容疑者。SNSグループの教師らが逮捕されるニュースを見て、盗撮動画を処分していましたが、一部を残していたといいます。



＜甲斐容疑者＞

「私のようなロリコンにとってはお宝みたいなものなので、処分するのが惜しかった」