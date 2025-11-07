ふるさと納税の返礼品をもらう代わりに子どもたちに地元の食材を食べさせてほしい。垂水市にそんな匿名の善意が寄せられました。温かな心遣いを受け、市が給食に用意したのは育ち盛りの子どもたちが大喜びのメニューでした。



垂水市の新城小学校。給食の時間、ご飯の上にたっぷりと盛り付けられたのは、地元、新城産の牛肉を使った焼き肉です。市内すべての小中学校で約840食の焼肉丼が提供されました。





育ち盛りの子どもたちに40キロの牛肉をプレゼントしたのは垂水市出身の匿名の寄付者。市に高額のふるさと納税をしたうえで、「返礼品を受け取る代わりに、子どもたちに地元の食材を食べ立派に成長してもらいたい」と伝えたのです。この機会を食育につなげようと市長とともに牛肉の生産者も学校を訪れ、子どもたちと交流しました。（児童）「柔らかかった。ご飯が進む」「すごくお肉が柔らかくて甘い」（生産者 堀之内洋一さん）「美味しそうに食べる姿を見てうれしかった。命の大切さを知ってほしい」匿名の寄付で実現した地元食材の給食は4年前から続いていて、これまでに豚肉やカンパチも提供されました。（尾脇雅弥垂水市長）「ふるさと納税の制度を利用してご寄付を頂いて垂水の食べ物を子どもたちに提供できる機会はありがたい」子どもたちは温かな愛情とふるさとの味をお腹いっぱいに味わったようです。