欧州株 マイナスに転じる 独ＤＡＸ０．４４％安
欧州株 マイナスに転じる 独ＤＡＸ０．４４％安
東京時間19:11現在
英ＦＴＳＥ100 9688.06（-47.72 -0.49%）
独ＤＡＸ 23627.17（-106.85 -0.44%）
仏ＣＡＣ40 7957.36（-7.41 -0.09%）
スイスＳＭＩ 12268.25（-30.61 -0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:11現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47026.00（-2.00 0.00%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6749.75（+2.25 +0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25251.00（+6.75 +0.03%）
東京時間19:11現在
英ＦＴＳＥ100 9688.06（-47.72 -0.49%）
独ＤＡＸ 23627.17（-106.85 -0.44%）
仏ＣＡＣ40 7957.36（-7.41 -0.09%）
スイスＳＭＩ 12268.25（-30.61 -0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:11現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47026.00（-2.00 0.00%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6749.75（+2.25 +0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25251.00（+6.75 +0.03%）