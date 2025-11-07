欧州株　マイナスに転じる　独ＤＡＸ０．４４％安
東京時間19:11現在
英ＦＴＳＥ100　 9688.06（-47.72　-0.49%）
独ＤＡＸ　　23627.17（-106.85　-0.44%）
仏ＣＡＣ40　 7957.36（-7.41　-0.09%）
スイスＳＭＩ　 12268.25（-30.61　-0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:11現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47026.00（-2.00　0.00%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6749.75（+2.25　+0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25251.00（+6.75　+0.03%）