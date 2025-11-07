ロンドン序盤、ドル円は１５３円台前半で高止まり＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル円が153円台前半で高止まりしている。東京市場では152.82レベルを安値に買われ、ロンドン朝方には153.54レベルまで高値を伸ばした。その後の調整売りは153.30台までにとどまっている。



ユーロとポンドは値動きが逆方向となっている。ユーロ買い・ポンド売りのフォローが持ち込まれている。ユーロドルは1.1530レベルまで下押しされたあと、ロンドン時間には1.1545近辺へと買い戻されている。一方で、ポンドドルはロンドン朝方に1.3120台で推移していたが、その後は売りに押されて安値を1.3095レベルに広げている。



全般的には東京市場からのドル買い圧力は残っている状況。米１０年債利回りは４．０８％台から４．１１％付近へと上昇している。



USD/JPY 153.37 EUR/USD 1.1547 GBP/USD 1.3103

