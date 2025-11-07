Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が7日、都内で声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」の初日舞台あいさつに登場した。

何かに夢中になると他のことが目に入らなくなる「トリツカレ男」ジュゼッペ役。佐野はこれまでの人生を踏まえ「楽しかったこと、何かわくわくしてた瞬間思い返したら、それって常に僕が何かにとりつかれている瞬間だと思います」と切り出した。2016年に事務所に入所。「事務所に入って、アイドルにとりつかれて、夢中になって、メンバーと一緒に切磋琢磨（せっさたくま）してデビューを目指して、去年デビューさせていただいた」とこれまでの歩みを振り返り「またもっと大きい夢を目指してメンバーと一緒に頑張ってます」と力強く語った。

「時にくじけそうになる瞬間ももちろん何回もいっぱいあるんです。グループ前とかやめようと思ってたし。でもそういうことすらもトリツカレること夢中になること、何か必死になることって無駄じゃなかったんやなってホンマに思わせてくれる素敵な作品だと思います」と作品をアピール。「皆さんも趣味とか仕事とか恋とか人間関係とか、いろんなタイミングで何か、誰かのことを好きになる、夢中になる瞬間、たくさんあると思います。その感情を大切にしてください。そう思わせてくれる作品だと思います」と呼びかけた。