女友達に彼氏が連絡して誕生日サプライズはあり？…鈴木愛理は「本当に嫌だ」と拒絶

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

11月6日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして佐野晶哉（Aぇ! group）と上白石萌歌が出演。恋愛観を赤裸々に語った。

遠距離恋愛中の誕生日当日の祝い方の話題で、男性が仕掛けたサプライズに鈴木が強烈に拒絶反応を示してしまい…。

【映像】「ヤダかも！」遠距離恋愛中の誕生日サプライズ

今回のテーマは「尽くす恋」。番組内ミニドラマでは、遠距離恋愛中の男女が描かれた。

そのなかで2人は、彼女の誕生日を迎える。彼女は誕生日当日には彼と会えないが、同級生である親友に祝ってもらうのだという。

すると彼はサプライズを計画。彼女の親友と連絡を取り、あらかじめプレゼントを預けておくと、当日に親友から彼女に渡してもらったのだった。

彼は「会えないけどどうしてもお祝いしたくて」と気持ちを口にしたが、スタジオでは鈴木が「家に送ってほしかった」と残念そうな表情を浮かべる。

さらに、彼が彼女の親友と元々知り合いだったわけではなく、彼女のSNSから連絡先を調べてコンタクトを取ったことが描かれると、鈴木は「ヤダかも！」と顔をしかめた。そして、彼が彼女の親友とDMのやりとりをしているのを見て「この時間が本当に嫌だ」と完全に拒絶。

山里は「サプライズしたいのも愛」と男性の行動をフォローするが、鈴木は「元々友達だったらいいんですけど、DMするっていうのがめっちゃ嫌だ」と受け入れられない様子。

彼が事前に彼女の親友と会ってプレゼントをことづけていたことについても「本当に嫌だ。だったらその時間会いに来てよ」と悲しそうな表情を浮かべた鈴木。「密会だもん」と最後まで納得がいかないようだった。