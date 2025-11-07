【11月7日の契約情報】B1負傷離脱の緊急補強相次ぐ…成績不振でHC契約解除も
11月7日、新シーズン開幕から1カ月が経つ中、Bリーグ所属クラブの契約情報が相次いだ。
ベンチスタートながら2ケタ得点を記録していたナシール・リトルが左大腿二頭筋損傷で長期の離脱が見込まれている千葉ジェッツは、207センチ121キロのケニー・ローソン・ジュニアと契約を結んだ。
主力の離脱が続く中でも8勝5敗で巻き返しを見せているA東京は、bjリーグ時代から15年もの国内リーグでの経験を持つベテランPFのジェフリー・パーマーを獲得しチームの立て直しに臨む。
ヨハネス・ティーマンが脳振盪のためインジュアリーリストへ登録され、外国籍選手2名での戦いを強いられていた群馬クレインサンダーズはテレンス・ウッドベリーと契約。昨シーズン信州ブレイブウォリアーズで17.1得点6.0リバウンド2.5アシストを記録した実績を持ち、その活躍が期待される。
ファイティングイーグルス名古屋では宇都宮陸に続き須藤タイレル拓も負傷離脱とガードポジションが手薄になる中で、福島ファイヤーボンズなどB2でもプレー経験のあるマーク・バートンを補強した。
ここまで2勝11敗と低迷している川崎ブレイブサンダースは指揮官の交代に踏み切り、ネノ・ギンズブルグヘッドコーチと契約解除でアシスタントコーチの勝久ジェフリー氏が昇格。B2の岩手ビッグブルズはB3品川のジェイシー・ヒルズマン、琉球ゴールデンキングスから期限付きで平良宗龍を新たに迎えた。
11月7日に発表されたBリーグの契約情報一覧は以下の通り。
◆■11月7日のBリーグ契約情報
＜新規＞
テレンス・ウッドベリー（群馬クレインサンダーズ）
ジェフリー・パーマー （アルバルク東京）
ケニー・ローソン・ジュニア（千葉ジェッツ）
マーク・バートン（ファイティングイーグルス名古屋）
＜移籍＞
平良宗龍（琉球⇒岩手）※期限付き移籍
ジェイシー・ヒルズマン（品川⇒岩手）
＜コーチ＞
勝久ジェフリー（川崎／AC⇒HC）
【動画】ウッドベリーの昨シーズン前半戦ハイライト映像