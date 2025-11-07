Liella！・伊達さゆり、香港＆マカオで見せた素顔　2nd写真集『シルエット』発売

声優・伊達さゆりの2nd写真集『シルエット』（KADOKAWA）が11月6日（木）に発売。同日、東京・SHIBUYA TSUTAYAにて発売記念イベントが行われ、伊達が写真集の見どころが語られた。

【写真】伊達さゆり2nd写真集『シルエット』

ファン待望の1冊が発売された心境を聞かれた伊達は「“待望”と言っていただけて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」「“2nd”ということが私の中ではすごくうれしくて、本当にたくさんの方に読んでいただきたいなと思っております」とアピールした。

今作のタイトルに関しては「1st写真集の時に『あしあと』というタイトルを自分でつけさせてもらったんですが、それと意味が繋がるようにしたいなと思っていました」と説明。さらに、1st写真集のタイトル「あしあと」について、「自分の今まで歩いてきた道というか、振り返った時に見えるものを表現したくて『あしあと』とした」と明かし「（1st写真集から）約3年が経ち、私もいろんな経験をさせていただいて、ちょっと落ち込んじゃったり、下を向いてしまった時もあったんですけど、そんな時に応援してくださる方が目の前にいて待っていてくださって。その方の影というか姿が、私の活動の支えにすごくなったので、“皆さんの姿”という意味で『シルエット』と付けさせていただきました」とタイトルに込めた思いを伝えた。

撮影が行われたのは「ずっとずっと行ってみたかった場所」だという香港とマカオ。お気に入りの写真は、香港で行列ができていた店でラーメンを食べている1枚だという。「すごく雰囲気があって、お店の方が調理しているところを間近で見ることができたり、日本ではなかなか味わえないような開放的なお店で、味もすっごくおいしかった」と笑顔で振り返った。

また「普段、Liella!というグループで活動しているんですけど、メンバーもすごい声を掛けてくれたり、メッセージを送ってくれたりしました」と報告。「米女メイ役の薮島朱音ちゃんとよくメッセージをやり取りするんですけど、先行カットで公開された写真とかを『私はこれが好き』とさりげなく送ってくれるのが、すごく彼女らしいというか。現場で会った時に直接言ってくれるわけではなく、家に帰ったタイミングで、スッとメッセージをくれる子で、彼女の温かみをすごく感じました。うれしかったです」と微笑んだ。

12月には声優デビュー5周年を迎える伊達は「『もう5周年なんだ』という感情と『まだ5周年なんだ』という感情で、自分の中でもあまり実感が湧いてはいない」とした上で、「この5年はやっぱりすごく濃かった。楽しいことももちろん、自分の中で『これはどうしようかな』と、すごく考えた5年でした」とこれまでの活動を振り返る。

自身の仕事について「『本当に自分はこれが好きなのかな』と自分の中で逃げてしまったり、自分の気持ちに嘘をついて、言い訳をしてきてしまった瞬間もあった」と打ち明けた一方で、「皆さんのおかげで、『自分が好きと思っていたことは本当に好きなんだ』とまた気づき始めたので、すごく皆さんに感謝だなと思います」とファンに感謝。そして「やっぱり、しゃべったり、歌ったり、何かに命を吹き込んだりして、『声が好きです』と言ってくださる方の声が本当にうれしいので、声を使うお仕事がすごく楽しいなと思っています」と前向きに語った。

写真集の出来栄えに関しては「約3年ぶりということと、2ndを合わせて3200点でお願いします」と胸を張った伊達。最後には「いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます」とファンに対して感謝を伝え、「声優デビューをさせていただいて5周年ということで、これまでの自分がたくさん詰まった1冊になっております。たくさん細かいところまで読んでいただきたいなと思います」とアピール。「かわいいカットだったり大人っぽいカットだけじゃなくて、私はふざけることもすごく大好きなんですが、そういう素の自分のカットもたくさん使われているので、思わずフフッと笑っていただけるんじゃないかなと思います。たくさん読んでいただけるとうれしいです」と呼びかけた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）