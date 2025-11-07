Travis Japan ニューアルバム『’s travelers』FC限定盤のティザー公開！ユニット曲詳細なども明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが12月3日にニューアルバム『’s travelers』（読み：ストラベラーズ）をリリース。このたび本作のFC限定盤のティザーが公開され、収録内容の詳細が明らかになった。

■映像ディスクにはNY公演のライブ映像などを収録

メンバーの松倉海斗がプロデュースを手掛けたアルバム『’s travelers』は、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバム。

FC限定盤では、DISC1に他形態同様、本作のリード楽曲「Disco Baby」など全15曲を収録。2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」は、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったCompleted ver.が収録される。

特典DISCには、CDと映像DISC（Blu-ray/DVD）の2枚を封入。

DISC2となるCDには恒例のユニット曲が収録されており、今回のアルバムでは宮近海斗・中村海人・松倉海斗の“トリプルカイト”という愛称でファンに親しまれている3名による「ポジティブカイト」、七五三掛龍也・川島如恵留による「ねぇ、キスして」、そして吉澤閑也・松田元太による「『幸せ』と『ありがとう』」が収録される。

そしてDISC3となる映像DISCには、今年の7月から9月にかけて開催された自身2度目となるワールドツアー『ravis Japan World Tour 2025 VIIsual』より「Say I do」「Tokyo Crazy NightY」「Would You Like One?」のニューヨーク公演の映像を収録。

さらに「MV鑑賞会 by NOEL」と題し、川島如恵留がファン代表として語る副音声を収録した鑑賞会ムービーが収録される。

また、このFC限定盤だけのオリジナル絵柄となるブックレットと、今回のアイコン的存在となる“いちご”をモチーフにした豪華キーホルダーが封入される。

なおFC限定盤は、11月19日23時59分までの注文受付となっており、注文受付期間内でも予定数に達し次第販売終了となるので、確実に入手したい人は早めの予約を。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Say I do -Completed ver.-」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One? -Completed ver.-」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

