Ëè½µÆüÍËÆü ¤Ò¤ë12»þ45Ê¬¡Á14»þÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¡£11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¤È¹Ô¤¯ºë¶Ì¸©¹¬¼ê»Ô¤ÎÎ¹¡ª
¢£Î¹¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤±·è¤á¤Æ¡¢¸å¤Ï¼«Í³¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»»Ý¤¤¥á¥·¤ò¿©¤¦¡ª
ËÜÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î»³¸ý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º±Ç²è¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾ºî¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾Í¥¡£¤½¤ó¤Ê»³¸ý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¢¸½Æ²¸ø±àÅ¸Ë¾¤ÎµÖ¡×¡£»þÂå·à¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤»³¸ý¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ¤¬¥·¥Ö¤¤¡ª·ó¶á¤âËþÅç¤â½éÂÐÌÌ¡£
ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï»³¸ý¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËþÅç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ã¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£Ì¾Á°¤ò¸¡º÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ªº£¹ß¤ê¤Æ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡ªÇÏÌÚÌé¡ª¡×¤È¥²¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤ËÂçÁû¤®¡£·ó¶á¤â¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡½¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¡ªº£°ìÃ×¤·¤¿¡ª¡×¤È»³¸ý¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦»³¸ý¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤Þ¤º¤Ï¸¢¸½Æ²¸ø±à¤ÇºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÒØ¼îº»²Ú¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö»°Ê¡¤À¤ó¤´Å¹¡×¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ªÃÄ»Ò¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë3¿Í¡£ºÇ½é¤ÎÏÃÂê¤Ï»³¸ý¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¼ã¤¤º¢¤Î»³¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¿©¤¤·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤á¤Ã¤Ý¤¦¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È25ºÐ¤Î»þ¤ËÌò¼Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ö¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö·õµÒ¾¦Çä¤ÇÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤ÎÂ©»ÒÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é±éµ»¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ10Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»³¸ýÇÏÌÚÌé¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ä¡¢»³¸ý¤È·ó¶á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ú²÷¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÏ¶È10Ç¯ÌÜ¤ÎµÊÃãÅ¹¡Öffee&co. coffee shop¡×¡£¤³¤³¤Ç»³¸ý¤«¤é¡Ö2¿Í¤ÏºÇ½é¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ËþÅç¤Ï¡¢¡Ö°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£·ó¶á¤âÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃý¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿ËþÅç¤¬¡Ö2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ë¤¸¤ã¤ó¥³¥¤¥Ä¡£¤Ç¤â³Ú¤À¤Ê¡¼¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼¡¤Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹¬¼ê¤ËÆÍÁ³½Ð¸½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡ª¥¢¥á¥ê¥«¹¥¤¤ÎÅ¹¼ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¥â¡¼¥ë¡Ölittle toy town¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î²û¤«¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖT¥·¥ã¥Ä¹çÀï¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¡¢ËÜÆü¤ÎÎ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÆü¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥Ô¥ó¥Ü¡¼¥ëÂÐ·è¡ª²û¤«¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ÆËÜÆü¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¡©
¤³¤Î¸å·ó¶á¤¬²Î¤¦Ææ¤Î²Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤ÈDJ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ë¾×·â¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥¹¥«¤È¤«¥ì¥²¥¨¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¼¡¤Î¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥«¡¼¥é¥¸¥ª¡×¡£¼«Ê¬¤ÎºÇ´ü¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ë¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö²¶¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»³¸ý¤¬¹Í¤¨¤ëÍýÁÛ¤ÎºÇ´ü¤È¤Ï¡©¤Þ¤¿¤½¤³¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤ËÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¥Ê¥Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¤è¤¦¤Ç¿·¤·¤¤Ìä¤¤¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤Ò¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
ºÇ¸å¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡Ö¾ÆÆù¥³¥¯¥¸¥å¡¼¥¦¡Á¡×¡£¤³¤Î¡Ö¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê²¹¤«¤¤Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿»³¸ý¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂç³Ø¤Ï¤½¤Ã¤Á·Ï¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ«·Ý¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯¹¥¤¤À¤«¤éËÜÅö¤Ï»³¤ËäÆ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£º£¤Þ¤Ç»³¸ý¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢»þÂå·à¤Ç¤Î»³¸ý¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤¤Ã¤È»³¸ý¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë²ó¤Ë¡ª
「メシドラ 兼近◎真栄介のグルメドライブ」
毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送(関東ローカル)/TVerにて最新話を無料配信
出演:兼近大樹(EXIT) 満腹真栄介
