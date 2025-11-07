ワールドシリーズ優勝グッズ販売

米大リーグ・ドジャースが6日（日本時間7日）、マックス・マンシー内野手の残留オプションを行使したと複数の米メディアが報じた。同日、地元のスポーツグッズ販売店に登場し、地元のファンを騒然とさせた。

ロサンゼルス近郊セリトスのディックス・スポーティング・グッズ店に登場したマンシー。ワールドシリーズ優勝グッズの行列に並ぶファンと交流した。

長い行列のできた店内にマンシーが到着すると、ファンたちが一斉にスマートフォンを向け拍手喝采。「マンシー！ マンシー！」のチャントが起きた。地元ファンから熱烈な歓迎を受け、店内は興奮の渦に包まれた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xが実際の動画を公開。「マンシーの球団オプションが本日行使されたばかり。すでにファンに恩返ししている！」と記すと、日米のファンから「この店の隣にいた。クレイジーだったよ」「ドジャースのレジェンドだ」「最高だね」「マンシーおかえり！」などの声が寄せられた。

35歳のマンシーは今季、レギュラーシーズン100試合に出場し、19本塁打をマーク。ポストシーズンでは17試合に出場し、1日（同2日）のワールドシリーズ第7戦では貴重なソロ弾も放って2連覇に貢献していた。



（THE ANSWER編集部）