宮本浩次が、現在公開中の映画『爆弾』の主題歌である「I AM HERO」のスペシャルMVを公開した。

◆宮本浩次 動画

本映像は、映画『爆弾』とコラボレートした作品となっており、途方もない熱量を持つ宮本の歌と映画のエネルギーがまさに爆発したMVになっているという。

◾️映画『爆弾』

◇主題歌：宮本浩次「I AM HERO」（UNIVERSAL SIGMA） ◇出演：山田裕貴 伊藤沙莉 染谷将太 坂東龍汰 寛一郎 片岡千之助 中田青渚

加藤雅也 正名僕蔵 夏川結衣 渡部篤郎 佐藤二朗

◇原作：呉勝浩「爆弾」（講談社文庫）

◇監督：永井聡

◇脚本：八津弘幸 山浦雅大

◇配給：ワーナー・ブラザース映画

◇公式サイト：bakudan-movie.jp

◇公式X：@bakudan_movie

◇公式Instagram：@bakudan_movie

◇原作クレジット：©表記：呉勝浩／講談社

◇©表記：呉勝浩／講談社 2025映画『爆弾』製作委員会