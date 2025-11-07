宮本浩次が、現在公開中の映画『爆弾』の主題歌である「I AM HERO」のスペシャルMVを公開した。

◆宮本浩次 動画

本映像は、映画『爆弾』とコラボレートした作品となっており、途方もない熱量を持つ宮本の歌と映画のエネルギーがまさに爆発したMVになっているという。

◾️映画『爆弾』
◇主題歌：宮本浩次「I AM HERO」（UNIVERSAL SIGMA）

◇出演：山田裕貴　伊藤沙莉　染谷将太　坂東龍汰　寛一郎　片岡千之助　中田青渚　
加藤雅也　正名僕蔵 夏川結衣　渡部篤郎　佐藤二朗
◇原作：呉勝浩「爆弾」（講談社文庫）
◇監督：永井聡
◇脚本：八津弘幸　山浦雅大
◇配給：ワーナー・ブラザース映画
◇公式サイト：bakudan-movie.jp
◇公式X：@bakudan_movie
◇公式Instagram：@bakudan_movie
◇原作クレジット：©表記：呉勝浩／講談社
◇©表記：呉勝浩／講談社　2025映画『爆弾』製作委員会

