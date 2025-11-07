¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¡ÖÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¡×¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ¡ÖÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¡×¡¢µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¾¦ÉÊÅÐ¾ì
ÅìÍÎ¿å»º¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×Æþ¤êÂ¨ÀÊÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ ÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÆ± ¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð¡×¤ò11·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð¡×¤È¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤ò´µ¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ ÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¤Ï"ÀÖ¤¤"°ìÌ£¤È¤¦¤¬¤é¤·¡¢¡Ö¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð¡×¤Ë¤Ï"ÎÐ¤Î"¤¢¤ª¤µ¤Õ¤ê¤«¤±¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤È¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡ÖM.A.V.¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð¡×¤È¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤ò´µ¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ ÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¤Ï"ÀÖ¤¤"°ìÌ£¤È¤¦¤¬¤é¤·¡¢¡Ö¥·¥ã¥ê¥¢ÀìÍÑ ÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤Å·¤½¤Ð¡×¤Ë¤Ï"ÎÐ¤Î"¤¢¤ª¤µ¤Õ¤ê¤«¤±¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤È¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡ÖM.A.V.¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º