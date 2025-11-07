Aぇ! group佐野晶哉、グループへの思い吐露「もっと大きい夢を目指して頑張っていて」
5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉、俳優の上白石萌歌が7日、アニメ映画『トリツカレ男』初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やか…！緑のジャケットで登場した佐野晶哉＆上白石萌歌
今作は、いしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周りのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りのペチカ（上白石）と出会って起こす奇跡の物語。
物語の内容と引き合いに佐野は「僕の23年の人生を振り返ると、楽しくワクワクしていた瞬間を思い返すと、僕がなにかにトリツカレた瞬間。この事務所に入って、アイドルというものにトリツカレて夢中になってメンバーと一緒に切磋琢磨して。デビューを目指して、去年デビューさせてもらって。もっと大きい夢を目指してメンバーと頑張っていて。日々、くじけそうになることもあるんです。グループ組む前はやめようと思っていたし…」と想いを吐露。「そういうことすらも、夢中になること、必至になることって無駄じゃなかったと思わせてくれるすてきな映画だと思います」と胸を張った。
この日は上白石、柿澤勇人、山本高広、Awesome City Club（atagi、モリシー、PORIN）、高橋渉監督らが参加し、劇中歌「ファンファーレ〜恋に浮かれて〜」に合わせたオリジナルダンスを観客と一緒にダンス。佐野、柿澤が実際にレクチャーしながら会場一体となった。
見事なアカペラを響かせた佐野は「完璧やん！みんなすごいよ、30点！」と辛口に評価しつつも最後は「すばらしい120点でした。ぜいたくな景色でした」と絶賛し、会場を盛り上げていた。
