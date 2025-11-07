Aぇ! group佐野晶哉、中継越しに祖母に呼びかけ「ばぁば、観てる〜!?」 “100点の感想”に喜び
5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が7日、アニメ映画『トリツカレ男』初日舞台あいさつに登壇した。佐野はすでに今作を鑑賞したという祖母の反応に感激した。
【写真】華やか…！緑のジャケットで登場した佐野晶哉＆上白石萌歌
両親や祖母が大阪でのプレミア上映会に来場したという佐野は「ショッピングモールの7階の映画館で上映して終わったあと、家族と6階で合流してご飯食べていて。みんなが僕のグッズやチラシを持っている中、人バレもせずにご飯を食べていて」と苦笑。そこで家族から感想をもらったそう。
祖母からは「まぁちゃんの知らなかった魅力を知れて、さらにまぁちゃんに取りつかれたわよ」と言われたそうで「100点のコメントを“ばぁば”からもらったのでこの作品は間違いなかったんだと自負しております」と満足げの佐野。
この日も祖母が中継を観ていると言い「ばぁば、観てる〜!? 関西にいます。ばあばが」と笑顔が弾けた。さらに「（家族の）小さい頃から知ってくれてる…当たり前のことを言いそうになった（笑）家族なのでうれしいです（笑）」とセルフツッコミを入れて高揚感を隠せないようだった。
今作はいしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周りのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りのペチカ（上白石萌歌）と出会って起こす奇跡の物語。
このほか上白石、柿澤勇人、山本高広、Awesome City Club（atagi、モリシー、PORIN）、高橋渉監督も参加した。
