◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

首位で出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング9は3、5番でボギーを叩き崩れかけるが、そこから盛り返して、申ジエと並んでトップをキープした。

「2ホールほど外してはいけないところにいってしまい、そこがもったいなかったと思います。でもオーバーパーからアンダーに戻せたので良かったです」

この日は申ジエ、山下美夢有という2人のメジャーチャンピオンとのラウンド。「いろいろ話をしたりとかそういうのはできなかったですけど、みんな良いプレーを凄いしていたと思います」と3人で競い合うようにスコアを伸ばした。

今週はスンイング中の体重移動に意識を集中してプレー。「切り返しで骨盤をしっかり左にシフトさせていくというところに取り組んでいる。コース上でもそのポイントに一番気をつけながらやっている感じです。（それが）右に残ったままだと（インパクトで）体が伸び上がる癖が出やすい。そうなるとミス（ショットが）出やすい」と注意している。

パットもまだ気になるところがあるという。

「ちょっと風が強くなったりすると、アドレスで結構かがみやすいので、それは気をつけるようにはしています。頭が落ちちゃうとパッティングの始動がしにくいので。すっと立てるように意識はしています」

この日は何度か打ち切れない場面もあったため「明日はしっかり打ち切れるように頑張りたいです」と話していた。