高校生の“今”の思いをメッセージとして綴るエッセイコンテストで、金賞に甲南高校3年生・木原安菜さんの作品が選ばれました。作品のテーマは、木原さんの“遅刻ぐせ”。一見ネガティブに思えるこの癖をどのような作品にしたのでしょうか。



表彰されたのは、甲南高校3年生の木原安菜さんです。木原さんは、全国高校生エッセイコンテストで全国542校・約3万800作品の応募から、金賞を受賞しました。





（甲南高校3年・木原安菜さん）「まさか自分が賞をを貰えるとは思っていなかった。このような名誉ある賞をもらえて、講評ももらえて、とても貴重な経験になった」作品のタイトルは「遅刻ぐせ」です。（エッセイ・遅刻ぐせ）「私は朝に弱い。朝は、どうにも気分が沈む。たまに、どうしても素直に足が学校に向かないこともある。そんな時、私は"遅刻"をする」悩み事の多かった中学生の頃から、なんとなく始めた”遅刻”。その内容は、通学路を外れて遠回りをしたり、猫について行ってみたりと、ほんの些細なものです。この少しの時間が、木原さんには「かけがえのない時間」になっていました。（エッセイ・遅刻ぐせ）「重い足を引きずって、時間通り学校に行くというまっすぐな道を、少し勇気を出して、自分の手で曲がりくねった道に作り変えてしまうこの瞬間が、一番私を私らしくしてくれる」日常から離れる遅刻の時間。この時間が、目に映るものが新鮮で非日常だった子供のころに戻れる、“心のよりどころ”となっていたようです。（甲南高校3年・木原安菜さん）「高校生の”今”の等身大の気持ちは、大人になったら思い出せない。大人になった自分に向けてという意味も込めて、大人になって読み返したときに高校生のときの等身大の気持ちが思い出せるように書いた」エッセイは、次の言葉で締めくくられています。「勿論、遅刻はよくないことだ。これから先、社会に出たら許されないことがほとんどだろうし、私もきっと、遅刻などしなくなっているだろう。でも、学校で昨日あった嫌なことなど忘れて、大好きな音楽を聴きながら、思いっきり朝の風を切った今日のこのブランコの感触だけは、どれだけ大人になってしまっても、忘れたくない」