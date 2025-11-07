

○五洋建 <1893> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる450万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月10日から26年3月31日まで。



○ＷＤＢ <2475> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.32％にあたる45万6000株(金額で8億円)を上限に、11月10日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○リスモン <3768> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.94％にあたる30万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年6月30日まで。



○大阪ソーダ <4046> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる500万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月10日から26年1月30日まで。



○オカモト <5122> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.11％にあたる19万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月10日から26年9月30日まで。



○しずおかＦＧ <5831> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.84％にあたる1000万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月12日から26年2月16日まで。



○ホシデン <6804> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.93％にあたる200万株(金額で42億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月10日から26年1月30日まで。取得した自社株は26年2月27日付で全て消却する。



○ホトニクス <6965> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.02％にあたる1500万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月10日から26年9月30日まで。



○ミツウロコＧ <8131> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.51％にあたる200万株(金額で43億4200万円)を上限に、11月10日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○三井不 <8801> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる6000万株(金額で570億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月1日から26年3月31日まで。



株探ニュース

