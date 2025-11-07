「着心地最高」「着回し力抜群！」【しまむら】パトで狙いたい！「もちもちニットカーデ」

肌寒い季節には、ふんわり包み込まれるような“もちもち素材”が恋しくなるもの。さらに、デザインも可愛いうえに手に取りやすい価格なら、ぜひともゲットしたいところです。そんな優秀カーディガンを、おしゃれさんが【しまむら】で発見！ ラメ入りのもちもちシアー素材でリボン付きのデザインも魅力。着回し力にも期待できる1枚です。

リボン & ラメシアーで華やぐ1枚

【しまむら】「TT*TOMリブニットCD」\1,639（税込）

「着心地最高のもちもちニット生地に、リボンやカットアウト、ラメシアーなどデザイン性たっぷりで着回し力抜群」と、@chii_150cmさん絶賛のカーディガン。価格は1,000円台でお手頃だから、秋冬コーデにちょっとした変化を加えたい時にもピッタリ。さっとワンピに羽織るだけでもおしゃれなコーデに仕上がりそうです。

前後2WAYでプルオーバー風にも

前後2WAYで着られるので、飽きずに多彩な着こなしを楽しめるのも魅力。前後逆にしてリボンを後ろにすれば、ナチュラルな雰囲気のニットプルオーバーとして活用できます。ボリュームが出すぎないリブニット素材だから、ベストやジレとのレイヤードもサマになりそう。優しげな雰囲気のもちもち素材は、スマートなパンツスタイルをフェミニンな印象に導いてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M