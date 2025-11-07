ホロライブ・戌神ころね、“緊急のお知らせ”をマネージャーが代理投稿 ファンが心配「そんな気はしてました」「じっくり療養専念してね」
「ホロライブ」所属のVTuber・戌神ころねさんのエックスが、7日までに更新。ファンに宛てた“緊急のお知らせ”をマネージャーが代理で投稿し、反響が集まっている。
【写真】マネージャーが代理投稿した戌神ころねさんにまつわる大事なお知らせ
ころねさんは「ホロライブゲーマーズ」に所属する人気VTuberで、チャンネル登録者数は226万人を超える。
今回の報告はマネージャーによる投稿で、「戌神ころねは、ご家族の療養に専念するため、しばらくの間配信活動をお休みさせていただくことになりました。活動再開の時期につきましては、本人と話し合いの上、改めてお知らせさせていただきます。戌神ころねもファンの皆様と再びお会いできる日を心から楽しみにしておりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメント。ころねさんが配信活動を一時休止することが明かされた。
突然の報告にファンからは「そんな気はしてました。ころさん、ご家族を最優先にしてください」「ころさんの家族の体調がよくなりますように」「ころさんの帰りをいつまでもお待ちしてます」「帰ってくるののんびり待ってるから、じっくり療養専念してね」など、復帰と家族の回復を願う温かい声が数多く寄せられている。
引用：「戌神ころね」エックス（＠inugamikorone）
