【モデルプレス＝2025/11/07】アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（10月18日＠西日本総合展示場新館）に出演。月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル（※仲川瑠夏はスケジュールにより写真撮影のみ参加）がイベントの舞台裏や、最近のマイブーム、印象の残っている仕事など「12の質問」に答えた。＜モデルプレスインタビュー＞
◆Q1. 「TGC北九州2025」出演の感想を教えて！
【月足天音】歓声と熱気が素晴らしくて本当に嬉しかったです。私が福岡県出身で地元ということで、またイベントに出演させていただけて感謝しています。
◆Q2. 今日ケータリングで食べたものは？
【早瀬ノエル】トマトラーメン！（たくさんある中でそれを選んだ理由は？）トマトが好きだからです！
◆Q3. 北九州で食べたいものは？
【月足天音】門司港の焼きカレーが大好きなので、焼きカレーが食べたいです。
【松本かれん】明太子！
【鎮西寿々歌】お魚！昨日も食べたんですけど、ごまサバとブリサバ？ブリサバじゃない、ごまブリ！（笑）
◆Q4. 今日楽屋やステージ裏で印象に残っていることは？
【真中まな】優衣ちゃんがTGCのステージにソロで立つのが2回目だったんですけど、前回よりソロアイドルとして凛々しく立っていたのがすごく印象的でした。花道も歩いていたので、プロのアイドルを感じました。
◆Q5. それを受けて一言！
【櫻井優衣】普段から一緒に曲のダンスをやりたいって言ってくれて、すごい嬉しいなと思っていました。今日も緊張していたんですけど、やっぱり一人で迎えるより、メンバーといる方が本当に心強いので、一緒にいてもらえて嬉しかったです。
◆Q6. 月足さん、メンバーの好きなところを一つずつ教えて！（※8月掲載のモデルプレスインタビュー。メンバー全員から体調不良で不参加となった月足さんの好きなところを10秒以内に言ってもらう企画を受けて）
【月足天音】いきます！まなふぃ！長くても話をずっと聞いてくれるところ。ノエル！お買い物に一緒に行ったらめっちゃ英語で通訳してくれるところ。優衣ちゃんは顔と存在が本当に可愛い！全部が可愛い！まつかれはリアル妹みたいなところ。瑠夏っちはギャルマインドで強いところ。で、おすずは仲悪いって言われているんですけど、うーん、面白いところ！（笑）
※月足さんの一人チャレンジ中、メンバーずっとニコニコでツッコミ。約45秒で言い切る。
◆Q7. 最近印象に残っているお仕事は？
【真中まな】アジアツアー！FRUITS ZIPPERとして初のアジアツアーをやらせていただいて、その1公演目が台北であったんですけど、現地の方、日本の方、台北だけじゃなくてアメリカから来てくださった方、世界にこんなに待っていてくださる方がいるんだと思って嬉しかったです。
◆Q8. メンバーが持っているもので自分も欲しいと思ったものは？
【鎮西寿々歌】クレヨンしんちゃんのグッズ。台湾で3人（月足天音、真中まな、早瀬ノエル）がクレヨンしんちゃんのブラインドボックスをゲットしてて、みんなで開封していたんですけど、とにかくそれが可愛くて。私はそこにたどり着けなかったので、しんちゃんグッズが欲しいです！
◆Q9. マイブームは？
【松本かれん】人のものとかにシールをたくさんデコります。まなふぃの香水とか、月足の目薬とか、鎮西のスマホとか。優衣ちゃんはシール帳にシールをデコって、瑠夏の充電器とか化粧品まで。いろんなところにいっぱい（笑）。
◆Q10. もし1日だけ他のメンバーと入れ替われるとしたら、誰になって何をしたい？
【月足天音】おすずとまなふぃになって、身長が高い世界を見てみたいなって思います。
◆Q11. 多忙な中でも欠かせない自分を甘やかすための、特別な時間やご褒美を教えて！
【鎮西寿々歌】海外で爆買い。みんな時間がなかったんですけど、限られた時間で服をいっぱい買いました。
◆Q12. ファンからもらった言葉で、今でも忘れられない嬉しかった一言は？
【真中まな】（メンバー全員で「ありすぎます！」）みんな存在をありがとうって言ってくれることがすごい多くて。「FRUITS ZIPPERでいてくれてありがとう」「生きててくれてありがとう」って。それが本当に嬉しい。みんなも生きてるだけでニューカワイイよ、会いに来てくれてありがとう、好きでいてくれてありがとう、っていつも思います。
