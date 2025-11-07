◇フィギュアスケートNHK杯 1日目(7日、大阪・東和薬品RACTABドーム)

男子ショートプログラムが行われ、日本からは3選手が出場し、鍵山優真選手が1位につけました。

鍵山選手は安定感と躍動感のある滑りに加え、コンビネーションジャンプの着地も決めるなど、98.58点（技術点53.79・演技構成点44.79）の高得点をマークしました。

1位になったものの、鍵山選手は競技を終え「ただ呆然としている自分がいて」と語ります。その理由については「ジャンプはなんとか耐えながら、サルコウはちょっと公式練習から曲で抜けたりする部分があったので、そこの最初の形だけしっかりと決めてから頑張ったんですけど、自分の中でもう絶対にやってはいけないところでミスが出てしまったので、それがジャンプでミスした時よりすごく悔しいです。できて当然のものなので、ステップも混乱しながらやっちゃってたので、しっかりと切り替えて落ち着かなきゃいけないなと思いました」と明かしました。

また着地は決めたジャンプについても「正直、加点と自分の感触を比べた時に、まだまだいいジャンプが跳べるなと自分の中では思っていて、どのジャンプも耐えながら降りたなという感触だったので、いつもの練習だともっといい流れで跳べますし、サルコウも実際今まで4点台取れていた部分もあったので、3点台は最低限かなと自分の中で思っています」と述べ、会心の滑りができなかった悔しさがあふれました。

明日のフリーに向けては「まずはエレメンツをしっかりと全部こなすこと、成功させることが一番大事になってくると思いますし、その上でプログラムの全体的な完成度は決まってくるので、まずはそこをしっかりと。あとは点数につながる部分、つながらない部分も全て含めて自分らしくのびのびと滑れればいいなと思うので、まずは明日の公式練習からしっかりとうまく調整して、スピンもしっかりと確かめて頑張りたいと思います」と意気込みを語りました。