Aぇ！group佐野晶哉（23）上白石萌歌（25）が7日、東京・新宿ピカデリーで、アニメーション映画「トリツカレ男」（高橋渉監督）の初日舞台あいさつに出席した。

すでに複数回鑑賞した観客が多いことに、佐野は「ネタバレ禁止って聞いてたけど、全然やん！ 公開当日から”トリツカレ”てくださってありがとうございます」と感謝し、上白石は「晴れて初日を迎えることができました。晴れ晴れした気持ちです」と喜んだ。

佐野は、大阪でのプレミア上映会に家族が来てくれたとし「ショッピングモールの7階の映画館で見て、6階で合流して人バレもせずごはんを食べました。ばあばが『まーちゃんの魅力にトリツカレたわよ』と100点のコメントをもらいました」と喜んだ。舞台あいさつの配信も見てくれているそうで「ばあば見てるー！」と手を振っていた。

上白石も、この日何度か行われた舞台あいさつの配信について「九州にいる両親が見てくれていて、さっきもすごく涙が出たってメッセージをくれた」と話した。

締めのあいさつで佐野は、作品と自身を重ね「アイドルにトリツカレて、メンバーと一緒に頑張った。去年デビューさせてもらったんですけど、やめようと思ったこともあった。必死になって頑張ることって無駄じゃないと思わせてくれる作品。皆さんも夢中になれる瞬間を大切にしてください」と呼びかけた。

ほか柿澤勇人、山本高広、主題歌を担当したAwesome City Clubが登壇した。