¡Ö¿¿¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤«¤é1½µ´Ö¡¡Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤Î»×¤¤¡¡Ì¾¸Å²°¡¦À¾¶è¼çÉØ»¦³²»ö·ï
26Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¼çÉØ»¦³²»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡© Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤Î»×¤¤¤Ï¡Ä
26Ç¯¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢10·î31Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1999Ç¯11·î¡¢À¾¶è¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó(Åö»þ32ºÐ)¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµï´Ö¤Ë¤ÏÆþ¤é¤ºÆ¨¤²¤¿¡×¡Ê°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ë
ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸¼´Ø¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ²¼¤Èµï´Ö¤Î´Ö¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öµï´Ö¤Ë¤ÏÆþ¤é¤ºÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎºÝ¤ËÉé¤Ã¤¿¼ê¤Î¤±¤¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤éÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ë
»ö·ï¸å¤â¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Æ¯¤¯¤Ê¤É¡¢ÂáÊá¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¡¢¸ç¤µ¤ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢¸ç¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ö·ï¤Î5¥«·îÁ°¡¢Æ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ°µ¡¤ä¡¢¸½¾ì¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î½»½ê¤òÃÎ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´Éô¤Î¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¡×
ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Î¸ç¤µ¤ó¡£26Ç¯¸å¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢7Æü¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö26Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£Á´Éô¤Î¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê¹â±©¸ç¤µ¤ó¡Ë
¸ç¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñー¥È¤Ï¡¢·ìº¯¤äÂÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñー¥È¤ÎÄÂÎÁ¡¢2200Ëü±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¼Ú¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È26Ç¯¡£
11·î1Æü¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¡½Ò¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤Ë¤âÊÑ²½
¡ÖÈï³²¼Ô°äÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈï³²¼Ô°äÂ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿°äÂ²¤ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î°äÂ²¤Ï°ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤È¿¿¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö26Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËèÆüÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ïÈ¯À¸Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇº¤ó¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤ÇÄÀ¤ó¤À¡×¡Ê°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ë
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£
¶¡½Ò¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ç¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°²á¤®¤Æ¤¢¤Þ¤êÅÜ¤ê¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶¡½Ò¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿È¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄºÛÈ½¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¡Ê¸ç¤µ¤ó¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
½»Âð,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ,
Ê©ÃÅ