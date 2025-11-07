フジテレビは7日、同社およびフジ・メディア・ホールディングス（FMH）の取締役である安田美智代氏が7日付けで取締役を辞任したことを発表した。会食費用や物品購入について事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認されたため。

事態を受け、午後7時から清水賢治代表取締役社長（64）がYouTube「FNNプライムオンライン」で緊急会見した。

冒頭で「安田美智代氏から本日付けで辞任の申し出がありましたので、お知らせ致します」と言及。今回の事案の経緯を自らの口で説明した上で「全社一丸となって再生・改革に取り組んでいる中、不適切経費精算が行われていたことは断じて許されることではないと考えております。この度は、当社の取り組みにご理解とご支援を賜っているステークホルダーの皆様に、かかる事態が生じたことについて、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、頭を下げた。

安田氏には今年9月中旬の社内チェックで一部不適切な経費精算の疑義が認められたため詳細な調査を実施。その結果、会食費用や物品購入について事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認された。安田氏本人も事実を認め、返金の意向を示すとともに取締役辞任を申し出た。

清水社長によると報告を受けたのが9月中旬。「最初はその疑惑が真実じゃなければいいと思っていましたが、残念ながら調査の結果、事実とは異なる会食先、相手先、人数などが確認された」とした。質疑応答で件数、総額などを問われると「件数は2020年からこの5年で約60件、金額は約100万円」と明かした。