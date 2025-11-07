７日午前７時半頃、山形県米沢市大沢の温泉旅館「福島屋」から、「クマが旅館の中に居座っている」と１１０番があった。

旅館は敷地内でクマが目撃された３日から冬季休業に入っており、宿泊客はいなかった。クマは駆けつけた猟友会員によって猟銃で駆除された。けが人はなかった。

県警米沢署と市の発表などによると、クマは体長１・２メートルの成獣で、旅館１階の床下から館内に入り込んだ。経営者の家族３人は、非常階段から外に逃げて無事だった。市は人身被害の恐れがあるとして猟銃の使用を許可し、午前１１時５０分頃、同県では初めてとなる「緊急銃猟」が行われた。

旅館があるのは福島県境近くの山中で、周辺に民家などはない。笹木和夫社長（７６）によると３日以降、毎日のようにクマが姿を現し、旅館の壁を爪で引っかいたような跡もあった。館内に入られたのは初めてで、廊下の障子が破られたり、台所の冷蔵庫内が荒らされたりしたという。

笹木社長は「怖かった。片付けるのも時間がかかり、嫌になる。動物だから仕方ないが、早く冬眠してほしい」と話した。

一方、新潟県糸魚川市は７日、先月２７日に同市仙納の山中で、有害鳥獣駆除のために設置した、箱わなの見回りをしていた７０歳代の猟友会員の男性がクマに襲われる被害があったと発表した。男性は右腕骨折などの重傷を負い、現在も入院治療中という。