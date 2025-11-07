「去年の良い記憶がある」角田裕毅、サンパウロGPへ自信の出陣　昨年7位入賞の再現なるか

角田はサンパウロGPとの相性の良さを感じているようだ(C)Getty Images

シーズンの大詰めを迎えているF1は現地時間11月7日より第21戦サンパウロGPが開幕。来季の契約など去就が注目を集める、レッドブルの角田裕毅が現地メディアのインタビューで、今回のレースへの意気込みを語っている。

【動画】故意か、不可抗力か ローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る

前回のメキシコGPでは決勝11位と、入賞にあと一歩届かなかった角田。来季シートが決まっていない状況であり、多くのポイントを稼ぎたい日本人ドライバーにとって、今季21戦目は極めて高い期待を背にレースに臨むことになる。RB（現レーシングブルズ）在籍だった昨年、このインテルラゴスでは予選で3番手のタイムをマークし、決勝でも7位入賞を果たしている。悪天候により荒れた展開の中、終始、ポイント圏内で走行、サバイバルレースで見事な結果を残した。

今季のサンパウロGPでも、角田からは心強い言葉が聞こえてきている。ブラジルメディア『Grande Prêmio』が6日、現地入り後の角田のコメントを伝えるトピックを掲載した。

その中で同メディアは、「ユウキ・ツノダは、昨季の好調を再現できるとの自信を胸にサンパウロGPへ臨む。レッドブル所属の日本人ドライバーは、2024年にインテルラゴスで充実した週末を過ごしたことを振り返り、2025年のマシンの進化によって、今週末も再びポイントを狙えると楽観的な見通しを語った」と綴っている。