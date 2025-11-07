“次の扉”を叩く盒狂成 米メディアが見た右腕の現実「ローテの後方、もしくはスイングマン」
29歳という年齢が契約にどう影響するか(C)産経新聞社
11月5日、西武は郄橋光成のメジャー挑戦に向け、ポスティング申請の手続きを進めるとの声明を発表した。球団が容認したことにより、郄橋はMLB移籍へ向け本格的に動き出すことになる。
西武で11シーズンを過ごし、通算73勝をマークした右腕の長年の想いがいよいよ現実のものとなるのか。昨年は0勝11敗と大不振に陥るも、今季は8勝をマークし2シーズンぶりに規定投球回にも到達し、先発ローテーションの一角としての役割を果たした。復調を遂げた28歳が今オフ、念願だった大舞台への一歩を踏み出す。
そして西武球団の発表は当然、海の向こうにも伝えられている。日米両球界の移籍情報を扱っている『MLB TRADE RUMORS』が現地時間11月5日、郄橋の特集記事を掲載。これまでの実績を紹介するとともに、メジャーでの適性などについて論じる内容となっている。
かねてより郄橋がメジャー移籍の噂が流れていたことで、今回のポスティング容認のニュースに対し同メディアは、「この知らせはそれほど驚くことではない」として、予想の範囲内だったと指摘。投手としての評価では、「今季ライオンズで24試合に先発し、防御率3.04というまずまずの成績を残した。ただし148イニングでの奪三振率（K％）は14.3%にとどまる」などと綴っている。
また、今季ナショナルズでプレーした小笠原慎之介の名前を挙げ、「オガサワラのNPB最終シーズンの成績と大きく変わらない。24先発で防御率3.12、奪三振率13.6%を残していた」などと説明。
メジャー1年目を終えた日本人左腕のNPB時代の数字と比較する同メディアだが、郄橋の奪三振率に注目する。「2022年と2023年にライオンズで支配的な投球を見せ、2年連続で防御率2点台前半を記録している。その期間は奪三振率も上昇傾向にあったが、それでも2023年で19.2%が最高だった」と評している。
一方で、メジャー移籍後でのスタッツ向上の可能性もあるとしつつ、「来年2月に29歳」という年齢にも言及しながら、同メディアは、「この現実を踏まえると、タカハシはメジャーでは主にローテーションの後方、もしくはスイングマン（先発・中継ぎ兼任投手）として見られる可能性が高い」と予想。
さらに、「もちろん、球団によってはさらなる成長を期待して獲得を検討するところもあるだろうが、それでも契約は小規模の複数年契約、あるいは保証なしの契約にとどまる可能性が高いだろう」などと見通している。
どのような条件になるにせよ、抱き続けてきた夢の実現に大きく近づいたことは間違いない。ここから、郄橋とメジャー球団の動向は、ファンにとってオフシーズンにおける大きな関心事となっていく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]