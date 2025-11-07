『髙石あかりファースト写真集 幻灯』（東京ニュース通信社／2024年2月16日発売）の重版決定が発表された。

【写真】『髙石あかりファースト写真集 幻灯』収録カット

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ役として注目を集める髙石あかり。

2023年は映画「ベイビーわるきゅーれ２ベイビー」「わたしの幸せな結婚」やドラマ「わたしの一番最悪なともだち」などに出演し、第15回TAMA映画賞にて最優秀新進女優賞を獲得。俳優としての確かな存在感はもちろん、2024年8月に公開された映画『きみの色』では作永きみ役を声優として務めたほか、ファッション誌や広告など幅広いフィールドで活躍の場を広げている。

“幻”をテーマに撮影を行った本作は、台湾の台南・高雄エリアでロケを敢行。撮影期間中にしか設置されていなかったという、まさに“幻”のようなメリーゴーランドでのカットのほか、大きな金魚に驚いている瞬間など、3泊4日のロケで垣間見れた髙石あかりの様々な表情が掲載。

写真集『幻灯』の重版を受けて、写真集には掲載しきれなかったアザーカットも特別公開。ベッドに横たわる姿や海辺に立つ姿、水槽の前で笑顔を浮かべるカットなどが発表されている。重版分に関して11月下旬より順次全国の書店にて販売開始予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）