¡Ö¿¬¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤À¡×WSÏ¢ÇÆ¸å¤Ë¥í¥Ï¥¹¤¬Æþ¤ì¤¿¡È¾×·â¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡É ÊÆÈÖÁÈ¤Ç¹ðÇò¡Ö¥Ð¥¹¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç°û¤à¤Î¤¬¹¥¤­¡×

¥í¥Ï¥¹¤¬¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¾×·â¤Î¹ðÇò¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJM Baseball¡×¤ÎÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØDugout Discussions with Chris Rose¡Ù¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½Ð±é¡£¤½¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û9²ó1»à¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¡ª¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìËç¤Î²èÁü¤À¡£¤½¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¿¬¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤¬WSÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆü¤³¤ì¤¬¥«¡¼¥Ó¥£¡¦¥¤¥§¥¤¥Ä¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤â¿¬¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤È¥í¥Ï¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥Ð¥¹¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤À¡£¡ØWS¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢¿¬¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ±Î½¤¿¤Á¤È¤ÎÌóÂ«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØWS Champs¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡ØChamps¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÆþ¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Î´Ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÊ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WSÂè7Àï¤Ç1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Ï¢ÇÆ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ï¥¹¡£º£²ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
