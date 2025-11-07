『ポケモン』タロちゃん「負けたら自分の言うことを聞く」バトル提案 ドリュウズ登場の第117話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第117話「クイズです！ウルトの修行はなんでしょう？」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】その笑顔やばい！お姉さん感強いタロちゃん 公開された場面カット
14日放送の第117話は、タロに言われたウルトの修行は、ポケモンについて勉強すること。渋るウルトに対し、タロは「負けたら自分の言うことを聞く」という条件でバトルを提案！自信たっぷりでタロのドリュウズに挑むも…大苦戦のウルト。バトル中にポケモンクイズも出題されて、さらに困惑してしまい…。
新章「ライジングアゲイン」編では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。
■第117話あらすじ
タロに言われたウルトの修行は、ポケモンについて勉強すること…！？渋るウルトに対し、タロは「負けたら自分の言うことを聞く」という条件でバトルを提案！自信たっぷりでタロのドリュウズに挑むも…大苦戦のウルト。バトル中にポケモンクイズも出題されて、さらに困惑してしまい…！？
