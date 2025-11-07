「冬の味覚の王様」ズワイガニが通常の約半額で手に入る！？安さの秘密は甲羅の汚れや足が折れているなど“理由あり商品”　阪神梅田本店

冬の味覚の王様・ズワイガニ。セリたて、でも格安販売です。



阪神梅田本店に集まった客の目当ては、冬の味覚・ズワイガニです。カニが出てくるや否や、陳列される間もなく大勢の人たちがわれ先にと手に取ります。



ズワイガニは鳥取県の境港で水揚げされ、セリが行われたばかりですが、価格は約４０００円を切るなど通常と比べて約半額。それゆえ、多くの人が集まっていたのです。



「他で買うこと思ったらきょうは安いかも。ありがたいです」





新鮮なのに格安なワケは…甲羅が少し汚れていたり、脚が折れていたり「理由あり」だから。ただ、見た目がわるいだけで、味は通常のカニと変わらないといいます。兵庫県などで１１月７日に解禁されたズワイガニ漁ですが、ことしの初日の漁獲量は、例年より多かったといいます。ただ、初セリでは最高値１８０万円で落札されるほど、なかなか手が届かない高級品です。少々見た目が悪くてもやっぱり「冬の味覚の王様」を楽しみたい。「理由ありズワイガニ」はそんなひとたちに支持され、毎年販売されています。「ほとんど毎年買っています」「（Ｑいくつ買われた？）４杯買いました。食べに行くと高いので家でゆっくり」販売開始から数時間で予定されていた２００杯はほぼ売り切れたといいます。（阪神梅田本店・バイヤー生鮮担当 小松久聡さん）「（Ｑかなりのにぎわいだが？）私も驚いていますし、新鮮なものを売り場で雰囲気と一緒に味わっていただければ」懐に優しい「理由ありズワイガニ」。販売は来年２月ごろまで続く予定です。