´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤é¤¬¡¢¼«¤é¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¸õÊä¤òÅö»þ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ÇÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¿®¼Ô¤òÀ¯ÅÞ¤ËÆþÅÞ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Õú»á¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤Ï2Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤ÎÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂåÉ½Áªµó¤Ç¼«¤é¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î¿®¼Ô¤é¤òÅÞ°÷¤È¤·¤ÆÆþÅÞ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÀ¯ÅÞË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç7Æü¡¢ÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»á¤Ï¡¢¶µÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤é¤Ë¿®¼Ô¤é¤òÆþÅÞ¤µ¤»¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¶µÃÄÂ¦¤ÎÀ¯ºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï´ÚÁíºÛ¤é¶µÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿®¼Ô¤ÎÆþÅÞ¤ò¾µÂú¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£