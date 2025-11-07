2025年11月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
不調な日。親友の手伝いをすることで運気は改善傾向に。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
秘密が暴露されてしまうかも……。たとえ親友でも用心して話すこと。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
身なりに無頓着だと損する場面が。鏡の前でチェックしてみて。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
将来をしっかり見つめよう。予期せぬ幸運が転がり込むかも。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
体裁を気にしていたら何もできない！ あるがままで勝負を。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
よき相談相手ができそう。難問もさらりと解決できる運。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
グループ行動が吉。積極的にまとめ役を引き受けるとさらに運気アップ。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
渋滞や混雑にイライラ。怒ったらますます悪循環になるので我慢を。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
雑用が多く、大忙しの1日。手抜きせずにこなしていって。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
心から感謝を覚える出来事あり。喜びは素直に表すと◎。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
単独行動が開運のカギ。飲み会などに誘われても今日は控えて。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
モヤモヤ気分がパーッと晴れる日に。思い切り遊ぶと◎。
