¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹Ã»Ò±àÄ«Í¼2ÉôÀ©¤Ï½Ð¾ì59¡ó¤¬¡Ö»þ¹ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¸øÉ½¡¢Íè²Æ¼Â»Ü¤ÏÌ¤Äê
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï7Æü¡¢8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤òÂçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤¡¢½Ð¾ì¹»¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç½éºÎÍÑ¤·¤¿Ä«Í¼2ÉôÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬29¡ó¡¢¡Ö¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬31¡ó¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢2¡¢4»î¹çÌÜ¤Ï½ªÎ»»þ´Ö¼¡Âè¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤ä»þ¹ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬59¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï27¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤Ï³«²ñ¼°¤ò½é¤á¤ÆÍ¼Êý¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¤Î»ÖÊý¹ÀÊ¸ÂçºåËÜ¼ÒÂåÉ½¼¼¹â¹»ÌîµåÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï¡Ö²¿¤¬Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Íè²Æ¤â2ÉôÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Î°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö±¿±ÄÂ¦¤ÎÁÛÁü¤ä´¶À¤À¤±¤Ç¼¡¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿³Ø¹»¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£²Æ¤âÁ°Ç¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤ËÊä¿©¤Ê¤É¤ò¹©É×¤Ç¤¤¿¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£