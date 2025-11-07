「ノンにプロポーズしました」杉浦太陽＆辻希美、ラブラブ過ぎる“プロポーズ”ダンス披露！
俳優でタレントの杉浦太陽さんは11月6日、自身のInstagramを更新。シンガーソングライターのなとりさんによる楽曲『プロポーズ』に合わせて、妻でタレントの辻希美さんと2人でダンスを披露し、注目を集めています。
【動画】杉浦太陽＆辻希美、仲良し“プロポーズ”ダンス
この投稿には、7日現在で多くの「いいね！」が寄せられるなど、反響を呼んでいます。
(文:勝野 里砂)
【動画】杉浦太陽＆辻希美、仲良し“プロポーズ”ダンス
仲むつまじいダンス動画杉浦さんは「ノンにプロポーズしました」とつづり、動画を掲載。歌詞に合わせて、楽しそうに踊る2人が収められています。この動画は、辻さんのTikTok公式アカウントに上がっているもので、娘でインフルエンサーの希空さんの動画をまねして撮影したとのことです。
他の楽曲でも踊る姿を披露杉浦さんは、10月22日にも夫婦でSnow Manの『カリスマックス』を踊る動画を披露していました。完璧に踊りこなしているように見える2人ですが、「テイク10くらいやって、脚がぁぁぁ！骨盤がぁぁぁぁ！」とダンスの大変さについてコメントしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)