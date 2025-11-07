EXILE ATSUSHI、1万人参加オーディションでTAKAHIRO選んだ理由「HIROさんとかも言っていたんですけど」
【モデルプレス＝2025/11/07】EXILE ATSUSHIが、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。オーディションでEXILE TAKAHIROを選んだ理由を明かした。
【写真】EXILEメンバー「相性が1番良い」人物
約1万人が参加した「EXILE VOCAL BATTLE AUDITION 2006 〜ASIAN DREAM〜」（2006年）でEXILEのボーカルに選ばれたTAKAHIRO。司会の黒柳徹子がATSUSHIに「（TAKAHIROの）どんなところが良かったんですか？」と聞くと「他のメンバーは最初から『TAKAHIROがいい』って感じでHIROさんとかも言っていたんですけど」とEXILE HIROを含む当時のメンバーはTAKAHIROに好印象を持っていたという。
しかし、ATSUSHIは「僕は相方を決めるオーディションだったのでそこは冷静にいきましょうよって感じで見ていたんです」と振り返った。
だが、レコーディングオーディションの際に自身の声とオーディション参加者の声を並べてみると「TAKAHIROとの相性が1番良いって僕も思って」と告白。「最終的に（TAKAHIROが）合格した」と経緯を明かした。（modelpress編集部）
