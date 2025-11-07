Ray的推しのIT GIRL♡ 透明感あふれる【櫻坂46・中川智尋】の「グループ事情」を深堀り！

フレッシュな櫻坂46の四期生メンバーから、中川智尋さんがRayに初登場！ グループに加入して約半年が経ち、初のツアーも終えた中川さんに、“今”の心境を教えてもらいました。透明感あふれる美少女の成長した一面とは……？ ファン必見のインタビューです♡

櫻坂46 中川智尋さんにクローズアップ Ray賞を受賞したIT GIRLが初登場！ 今年加入したばかりのフレッシュな櫻坂46の四期生メンバーから、Ray的推しの中川智尋さんに注目！ 透明感あふれるザ・美少女でありながら、ちょっぴりつかめないミステリアスな一面も♡ そんな魅力満載な素顔に迫ります。

Question グループに加入してから約半年、どんな変化があった？ 「振り返るとあっという間でした。春に正式にメンバーとして活動させていただくことが決まってから、まずは6月にお披露目イベントがありました。 あ、そのとき披露した特技のフラッシュ暗算と腹話術は、本当に特技がなくて絞り出した結果があれで……（笑）。 でも、ファンのみなさんからあたたかい反応をいただけて、うれしかったです。 そして夏には全国ツアーと、全部初めてだらけのことでむしろ変化しかなかった年でした。個人的なことでいうと、インタビューの受け答えが少しうまくできるようになりました！ 四期生は静かなコが多く、そのなかだと私はわりとよくしゃべるほうですが、自分のことを話すのはヘタで。 デビュー前の合宿では、インタビューの時間がすごく苦手だったのが、最近は雑誌などのインタビューでもちょっと自分なりに話せるようになった気がします！」

Question 初のツアーを終えてみて、どうだった？ 「櫻坂46の全体としてステージに初めて立ったのが、7月の東京ドーム公演でした。 ドームというステージが大きすぎて、プレッシャーと緊張でパフォーマンス中は正直実感がなかったんです。 歌い終わって、会場全体のペンライトの光を見たときに、「私はこんな大きなステージにいたんだ」と初めて気づかされました。 リハーサルや本番を通して、近くで先輩方を見ていて思ったのは、当たり前ながら自分たちはまだまだすぎる……ということでした。 それと同時に、本当にあたたかくて素敵なグループだなとも思い、さらに大好きになりました。 私自身、もっと努力を重ねて、ひとりでも多くの人にグループのよさを知っていただけるよう頑張りたいです！」 グレーチュールスカート 6,930円／LiLiRena ヘアアクセサリー 18,700円／LEINWANDE ソックス 1,430円／靴下屋（Tabio）ローファー 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）その他／スタイリスト私物 INFORMATION 四期生による新曲「Alter ego」が絶賛配信中。さらに10月29日（水）には、13thシングル「Unhappy birthday構文」も発売された。 PROFILE 中川智尋 なかがわ・ちひろ●2007年9月16日生まれ、長崎県出身。櫻坂46のメンバー。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／NAYA モデル／中川智尋（櫻坂46）

Ray編集部 エディター 佐々木麗