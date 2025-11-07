Ï¢ºÜ¡§¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡ÃVol. 64¡¡¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ð¥ë¥È750¥¶¥¬¡¼¥È ¥·¥ê¡¼¥º¶
°ì¸ý¤Ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ð¥ë¥È750¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¶¥¬¡¼¥È¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤·¤¿¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ð¥ë¥È750¥¶¥¬¡¼¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÆÂç¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º1¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º3¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏËØ¤ó¤É¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÌÜ¤ÇÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äGT¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥ë¥µ¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Á¥å¡¼¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¼Â¤Ë±ü¤¬¿¼¤¤¾ÂÃÏ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£
¡Ú²èÁü¡Û±ü¿¼¤¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ð¥ë¥È750¤ÎÀ¤³¦¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¤³¤Î¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï1956Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿600¤¬¡¢¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ä¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¶¡µë¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëºîÀï¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥ª¥ô¥£¥Ç¥£¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥ê¡ÊOvidio Capelli¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¶¥¬¡¼¥È¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤¬1955Ç¯7·î¡£¤½¤·¤Æ¥¶¥¬¡¼¥È¤Ï¶Ï¤«4¥«·î¤Î¸å¡¢°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¢¥Ð¥ë¥È¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë¤³¤Î¼Ö¤Ï¥¢¥Ð¥ë¥È¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»þ¥¶¥¬¡¼¥È¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Õ¤¬Ê¿¤é¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¸å¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ö¥ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥É¥Ã¥Ô¥¢¥´¥Ã¥Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥ë¡¼¥Õ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬¥¢¥Ð¥ë¥È750¥¶¥¬¡¼¥È ¥·¥ê¡¼¥º1¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥Ð¥ë¥È750¥¶¥¬¡¼¥È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¥¶¥¬¡¼¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿è¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤ò750cc¡Ê747cc¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¹âÅÙ¤Ë¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï633cc¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ý100¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È600¤Ç¤Ï¡¢22bhp¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ð¥ë¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿747cc¤Ï43bhp¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÇÜ¶á¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
750¥¶¥¬¡¼¥È¤ÎÀ¸»º¤Ï1956Ç¯¤«¤é60Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¡¢Áí¿ô¤Ë¤·¤Æ500¡Á600Âæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¾¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥·¡¼ÈÖ¹æ¤Ê¤É¤«¤é294Âæ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥¶¥¬¡¼¥È¤Î¹©Ë¼¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë·ÀÌóÀ¸»º»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢M.E.C.A.T.¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿750¥¶¥¬¡¼¥È¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£´Ç¯´Ö¤ÎÀ¸»º´ü´ÖÃæ¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥¢¥Ù¥ó¥È¡¢¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦Î¢¤Î¥¨¥¢¥Ù¥ó¥È¡¢¥á¡¼¥¿¡¼Îà¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÁÇºà¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥·¡¼¥È¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡¢ÆâÁõ¥È¥ê¥à¡¢³°Áõ¥È¥ê¥à¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥È¥ê¥à¡¢±«¤É¤¤¡¢¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï750¥¶¥¬¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¥·¥ê¡¼¥º1¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º3¤Þ¤Ç¤Î3¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ËÇÓµ¤ÎÌ¶Ï¤«750cc¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹°¦¹¥²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤ä¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È/¥¢¥Ð¥ë¥È¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Åö»þ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦D¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Âè32Âå¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤ÎÂè5»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëËµ¤é¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥à¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¡¢¥¢¥Ð¥ë¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤âÁ´ÊÆ¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¥¢¥Ð¥ë¥È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³¤Î¥¶¥¬¡¼¥È750¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ä¤ä¥â¥À¥ó¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¤´¤¯Çö¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥ê¥¢¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤â¥ë¡¼¥ÕÆ±ÍÍÆó¤Ä¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½é´ü¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥ë¡¼¥Õ¤¬¥·¥ê¡¼¥º1¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å56Ç¯¸åÈ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Çö¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ö¥ë¡¦¥ë¡¼¥Õ¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º2¡£57Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Î¡¼¥º·Á¾å¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º3¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥ê¡¼¥º1¤Ë¶á¤¤¥Î¡¼¥º·Á¾õ¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º2¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh