◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 （７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰシリーズ初戦を迎えた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、９８・５８点の首位。日本勢男子では初となる大会３連覇へ好発進を切った。

演技中盤、思いも寄らないミスが出た。足替えキャメルスピンが０点に。「ぼう然としている自分がいる。絶対にやってはいけないところでミスが。できて当然のもの」と声のトーンを落としながら振り返った。「エッジの引っかかりが中途半端になってしまって、スピードが減速したことが原因」と分析した。

大きなミスはあったが３本のジャンプは全てそろえた。冒頭の４回転―３回転の連続トウループ、続く４回転サルコーはともに３・５点以上の加点を受けた。「落ち着いていながらも思いっきりやって、何とか耐えながら成功」と満足のいくジャンプではなかったというが、首位発進と力を示した。

８日のフリーでは「トゥーランドット」を演じる。「自分らしく伸び伸びと滑りたい。公式練習からスピンを確認して」と苦笑いを浮かべながら目標を語った。優勝なら日本男子では大会史上初の３連覇。日本のエースが貫禄を見せつける。