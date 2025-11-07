¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£µ°Ì¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¤¬°ÛÎã¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤Ç£¸»þ´ÖÌÔÎý½¬¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¤¬£·Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌó£²½µ´Ö¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î»²²Ã¤Ï°ÛÎã¤ÎÃæ¡¢¸áÁ°£¹»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬¤Ç¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Éé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¸å¤Ë¤ÏÂ¤¬¤Ä¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤âÂÇ·âÎý½¬¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó£¸»þ´Ö¤Î¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÆü¡£¡ÖÌîµå°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¡¢Âç»ö¤Ë»ý¤Á¤¿¤¤¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤¬´·¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢ÌÀÆü¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿£±Ç¯¤ÈÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¥¥Ä¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£