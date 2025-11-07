【こうぶつヲカシ】秋限定♡金木犀やコスモスが彩る宝石のような琥珀糖

「アートなFoodであそぶ」をテーマに、食とアートをつなぐハラペコラボから、秋限定の「こうぶつのカケラ～Autumn Flowers～」が登場します。金木犀やコスモス、ダリアなど、秋の花々と宝石をモチーフにした琥珀糖は、まるで宝石箱を開けた瞬間のような美しさ。ひとつひとつ異なる色や形、香り、味わいが、秋の情緒を甘く彩ります。販売開始は2025年11月9日。数量限定のアートスイーツです♡

秋の花々がきらめく“食べる宝石”

こうぶつのカケラ～Autumn Flowers～

「こうぶつのカケラ～Autumn Flowers～」は、金木犀、コスモス、菊、ダリア、ケイトウなど秋を象徴する花々をイメージした琥珀糖。

中央の日本式双晶はアップルシナモン味、赤い小さな宝石はカシス味、金木犀のカケラは長崎・西海みかん味と、どれも季節を感じる優しい風味が広がります。

紫芋や黒糖、洋梨リキュールなど、深みのある甘さと香りが調和し、まるで“食べるアート作品”のよう。価格は3,980円（税込）、内容量100gです。

贈り物にもぴったりな上品パッケージ

ブルーグレーの化粧箱には、箔押しで「こうぶつヲカシ」のロゴが輝きます。

落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、大切な人へのギフトにもぴったり。

オンラインストアでの販売（11月7日正午開始・11月11日より発送）に加え、福岡本店「ハラペコラボ ミュージアムショップ＆カフェ」と、渋谷の「CHOOSEBASE SHIBUYA」でも順次販売予定。

見た目も味も上品な、季節限定の贅沢なひと箱です。

甘く儚い“秋のきらめき”をおうちで♡

ハラペコラボが届ける秋限定「こうぶつヲカシ」は、目でも舌でも秋を感じられる贅沢なスイーツ。ひとつひとつのカケラに込められた物語が、季節の移ろいをそっと伝えてくれます。

読書のお供やティータイム、大切な人への贈り物にもおすすめです。あっという間に過ぎていく秋のひとときに、アートな甘さを添えてみませんか？

心がほどけるような美しい琥珀糖で、秋の余韻をじっくり味わって♡